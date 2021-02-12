Таємницю наскельних малюнків гуманоїдів у Танзанії розкрили вчені

https://racurs.ua/ua/n150365-taiemnycu-naskelnyh-malunkiv-gumanoyidiv-u-tanzaniyi-rozkryly-vcheni-foto.html

Ракурс

Таємницю унікальних наскельних малюнків гуманоїдів — антропоморфних фігур з гігантськими головами в Танзанії розкрили вчені. Йдеться про зображення, яким щонайменше кілька сотень років.

Наскельні малюнки гуманоїдів в Східній Африці йдуть в розріз з традиціями народу сандаве, який мешкає і сьогодні в центральній частині Танзанії. Сандаве мають найдавнішу лінію ДНК, вік корінної етнічної групи оцінюється приблизно 87 тис. років, тому їх вважають древніми автохтонами Танзанії.

На знайдених у 2018 році в печерах Амакхі заповідника Сваг-Сваг Центральної Танзанії фресках зображені гуманоїдні фігури, пронизані рогами. Також на малюнках присутні буйволи, жирафи, антилопи гну і канни. Результати дослідження фресок опубліковані в журналі Antiquity.

Майже всі зображення гуманоїдів виконані в червоному кольорі і лише п’ять — в білому.

На думку археолога з Ягеллонського університету Польщі Мацея Гржельчіка, малюнкам щонайменше кілька сотень років. На це вказує велика ступінь вивітрювання пігменту і відсутність на «полотнах» зображень домашніх тварин. Вчений вважає, що малюнки походять з часів мисливців-збирачів.

Археолог також не виключає, що гігантська голова на зображеннях належить буйволові. Про це свідчить центральна западина на маківці (основі рогів), невеликі відгалуження з боків (кінці рогів) і маленькі «відростки» внизу з боків голови (опущені вуха).

Роги буйвола грають важливу роль в деяких місцевих церемоніальних ритуалах. У свою чергу, антропоморфні фігури з величезними головами зображені у вигляді тріо (окрім однієї, четвертої фігури такого типу). Мотиви тріо при цьому зустрічаються і в наскельних малюнках сусідніх печер.