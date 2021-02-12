На Донбасі боєць ЗСУ підірвався на вибухівці

Війна на Донбасі. Фото: novyny.online.ua

https://racurs.ua/ua/n150366-na-donbasi-boiec-zsu-pidirvavsya-na-vybuhivci.html

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Війна на Донбасі продовжується — 12 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець ЗСУ.

У районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець, — повідомляють у прес-службі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Воїна госпіталізували, йому надають медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Нагадаємо, 11 лютого на Донбасі окупанти вбили 25-річного Владислава Лященка, він був військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу.