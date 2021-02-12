В Україні планують реформувати СБУ, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n150367-zakon-pro-reformu-sbu-podaly-v-radu-iz-popravkamy-zelenskogo-detali.html

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У Верховній Раді зареєстровано пакет поправок до ухваленого в першому читанні законопроекту № 3196-д, котрий передбачає реформування Служби безпеки України (СБУ).

Народний депутат зі «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомила про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Кравчук також назвала головні зміни, які пропонується внести:

виключити можливість позбавлення ліцензій у позасудовому порядку;

врегулювати судовий порядок обмеження доступу до інформації або інформаційних ресурсів із дотриманням необхідних гарантій;

виключити керівництво СБУ з-під особливого порядку застосування заходів запобігання корупції, зважаючи на їхній публічний статус;

деталізувати вимоги до щорічного звіту СБУ та його оприлюднення;

запровадити чіткі підстави та порядок отримання СБУ доступу до персональних даних та конфіденційної інформації, реєстрів та баз даних. Обмежити безконтрольний доступ до інформації, яка належить суб'єктам господарювання;

внести уточнення щодо обов’язкового судового нагляду над заходами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж чи доступу до інформації відповідних провайдерів (операторів).

Нагадаємо, у першому читанні законопроект № 3196-д «Про внесення змін до закону України „Про Службу безпеки України“ щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України» Верховна Рада підтримала 28 січня 2021 року. Тоді за відповідне рішення проголосували 285 народних обранців.