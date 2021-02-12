Из-за коронавируса на Ивано-Франковщине все школы и вузы перевели на «дистанционку»

Дистанционное обучение. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n150374-iz-za-koronavirusa-na-ivano-frankovschine-vse-shkoly-i-vuzy-pereveli-na-distancionku.html

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В Ивано-Франковской области учеников 5−11 классов, учреждений профтехобразования и вузов перевели на дистанционное обучение до 1 марта из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.

Приостановить учебно-воспитательный процесс и перевести на дистанционное обучение учащихся 5−11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, середнепрофессиональных и высших учебных заведений с 15 февраля по 1 марта, — сообщил начальник управления гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА Владимир Стебницкий.

За последнюю неделю гриппом и ОРВИ в Ивано-Франковской области заболели почти 5 тыс. человек.

С начала эпидсезона за медпомощью обратились свыше 90 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем в этот период в прошлом году.

По информации Ивано-Франковской ОГА, сейчас в области госпитализированы 2 тыс. 33 пациента с COVID-19, из них половине необходима кислородная терапия.

Загруженность выделенных для пациентов с коронавирусом коек составляет 67%, в реанимационных отделениях — 63%.

За сутки в области зарегистрировано 592 новых случая коронавирусной болезни.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 53 тыс. 625 жителей Прикарпатья, из них выздоровели 44 тыс. 835, умерли 1 тыс. 32 пациента.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует школам перейти на дистанционное обучение из-за непогоды.