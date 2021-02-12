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Трагическая смерть сына – что известно о мужчине, подорвавшим себя гранатой в Киеве. Фото: slovoidilo.ua

Трагическая смерть сына — что известно о мужчине, который подорвал себя гранатой в Киеве (ВИДЕО)

12 фев 2021, 19:30
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В Киеве мужчина, который подорвал себя возле детского сада в Киеве, перед самоубийством несколько минут сидел на площадке, а потом попросил тех, кто был у него, отойти.

Установлено, что погибшим является 49-летний местный житель Виктор, который работал на радиорынке, говорится в сюжете ТСН.

Товарищи погибшего рассказали, что у него осталась жена, с которой якобы были непростые отношения, и трое детей. Еще один сын мужчины трагично погиб в прошлом году.


Был очень хорошим человеком, моим другом, товарищем. Откликался всегда, был веселым, — сказал один из друзей погибшего.

Напомним, взрыв в Киеве произошел 12 февраля возле детского сада на Чоколовском бульваре — мужчина покончил с собой, используя гранату.

Источник: Ракурс


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