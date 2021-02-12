Трагічна смерть сина – що відомо про чоловіка, який підірвав себе гранатою в Києві. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n150373-tragichna-smert-syna-scho-vidomo-pro-cholovika-yakyy-pidirvav-sebe-granatou-v-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві чоловік, який підірвав себе біля дитячого садочку, перед самогубством кілька хвилин сидів на майданчику, а потім попросив тих, хто був біля нього, відійти.

Встановлено, що загиблим є 49-річний місцевий мешканець Віктор, який працював на радіоринку, йдеться в сюжеті «ТСН».

Товариші загиблого розповіли, що у нього залишилася дружина, з якою нібито були непрості стосунки, та троє дітей. Ще один син чоловіка трагічно загинув торік.

Був дуже хорошою людиною, моїм другом, товаришем. Відгукувався завжди, був веселим, — сказав один із друзів загиблого.

Нагадаємо, вибух у Києві стався 12 лютого поблизу із дитячим садочком на Чоколівському бульварі — чоловік вкоротив собі віку, використовуючи гранату.