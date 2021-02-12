Хуртовини накриють шість областей. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150372-hurtovyny-nakryut-shist-oblastey-pogoda-v-ukrayini-13-lutogo-karta.html

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Погода в Україні в суботу, 13 лютого, прогнозується хмарна з проясненнями, в більшості областей, крім південних, пройде сніг.

Вітер північно-західний, південно-західний, 5−14 м/с, пориви до 20 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

У Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Харківській областях очікуються хуртовини.

На дорогах більшості областей утвориться ожеледиця (II рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Києві буде зі снігом протягом доби. Температура повітря очікується 11−13° морозу.

Погода в Харкові також очікується зі снігом вдень та вночі. Температура повітря вночі буде 11−13° нижче нуля, вдень — 9−11° морозу.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Вночі температура повітря очікується 11−13° з позначкою мінус, а вдень — 5−7° нижче нуля.

Погода у Львові буде зі снігом вночі, вдень опадів не прогнозують. Температура вночі буде 12−14° нижче нуля, а вдень очікується 3−5° морозу.

Погода в Карпатах очікується без істотних опадів вдень, а вночі прогнозують сніг. Температура повітря вночі буде 12−14° морозу, вдень прогнозують 4−6° з позначкою мінус.

Синоптик Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на своїй сторінці у Facebook (Фейсбук).

За попередніми прогнозами, похолодання, яке вже найближчої доби зайде практично на всю територію України і яке міцнішатиме на наступному тижні, протримається до 20−21 лютого. 13−14 лютого антициклон Helida виштовхає циклони з України, щоб дати дорогу повітряній масі арктичного походження. На наступному тижні холод посилиться, істотні опади малоймовірні. Послаблення морозів в Україні очікується 21−22 лютого, — йдеться в дописі.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 лютого очікується відносно спокійна, протягом доби прогнозують невеликі збурення.