Метели накроют шесть областей – погода в Украине 13 февраля. Фото: УП

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Ракурс

Погода в Украине в субботу, 13 февраля, прогнозируется облачная с прояснениями, в большинстве областей, кроме южных, пройдет снег.

Ветер северо-западный, юго-западный, 5−14 м/с, порывы до 20 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

В Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях ожидаются метели.

На дорогах большинства областей образуется гололедица (II уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве будет со снегом в течение суток. Температура воздуха ожидается 11−13° мороза.

Погода в Харькове также ожидается со снегом днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью будет 11−13° ниже нуля, днем ​​- 9−11° мороза.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха ожидается 11−13° с отметкой минус, а днем ​​- 5−7° ниже нуля.

Погода во Львове будет со снегом ночью, днем ​​осадков не прогнозируют. Температура ночью будет 12−14° ниже нуля, а днем ​​ожидается 3−5° мороза.

Погода в Карпатах ожидается без осадков днем, а ночью прогнозируют снег. Температура воздуха ночью будет 12−14° мороза, днем ​​прогнозируют 4−6° с отметкой минус.

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на своей странице в Facebook (Фейсбук).

По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины, продержится до 20−21 февраля. 13−14 февраля антициклон Helida вытолкнет циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21−22 февраля, — сообщает Диденко.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 февраля ожидается относительно спокойная, в течение суток прогнозируют небольшие возмущения.