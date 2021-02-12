Метели накроют шесть областей — погода в Украине 13 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n150372-meteli-nakrout-shest-oblastey-pogoda-v-ukraine-13-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в субботу, 13 февраля, прогнозируется облачная с прояснениями, в большинстве областей, кроме южных, пройдет снег.
Ветер северо-западный, юго-западный, 5−14 м/с, порывы до 20 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.
В Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях ожидаются метели.
На дорогах большинства областей образуется гололедица (II уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве будет со снегом в течение суток. Температура воздуха ожидается 11−13° мороза.
Погода в Харькове также ожидается со снегом днем и ночью. Температура воздуха ночью будет 11−13° ниже нуля, днем - 9−11° мороза.
Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха ожидается 11−13° с отметкой минус, а днем - 5−7° ниже нуля.
Погода во Львове будет со снегом ночью, днем осадков не прогнозируют. Температура ночью будет 12−14° ниже нуля, а днем ожидается 3−5° мороза.
Погода в Карпатах ожидается без осадков днем, а ночью прогнозируют снег. Температура воздуха ночью будет 12−14° мороза, днем прогнозируют 4−6° с отметкой минус.
Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на своей странице в Facebook (Фейсбук).
По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины, продержится до 20−21 февраля. 13−14 февраля антициклон Helida вытолкнет циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны. Ослабление морозов в Украине ожидается 21−22 февраля, — сообщает Диденко.
Геомагнитная обстановка в Украине 13 февраля ожидается относительно спокойная, в течение суток прогнозируют небольшие возмущения.