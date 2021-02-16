Законопроект про відставку Ситника зареєстрували в Раді

Законопроект про відставку Ситника зареєстрували Раді. Фото: umoloda.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n150488-zakonoproekt-pro-vidstavku-sytnyka-zareiestruvaly-v-radi.html

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Законопроект про відставку глави НАБУ Артема Ситника зареєстрували у Верховній Раді.

Документ під № 5070 «Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України» до парламенту подав Кабінет міністрів. Зареєстрували проект закону 15 лютого. Про це вказується на сайті ВРУ.

Станом на ранок 16 лютого текст законопроекту ще відсутній. Однак вчора про суть документу повідомляли глава Мін’юсту Денис Малюська та очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін. Зазначалося, що правки Кабінету міністрів до закону «Про Національне антикорупційне бюро України щодо приведення у відповідність до Конституції України» передбачають звільнення директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що після рішень КСУ про визнання неконституційним указу про призначення Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі президента у доборі і призначенні директора НАБУ, перед урядом постало завдання закрити відповідну прогалину у законі та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора.

У «Центрі протидії корупції» стверджували, що запропонована новим законопроектом процедура гарантує президенту обрання підконтрольного йому директора НАБУ.