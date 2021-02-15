Уряд таємно зібрався і вніс правку про відставку Ситника в закон про обрання директора НАБУ, фото — ЦПК

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Звільнити директора Антикорупційного бюро Артема Ситника передбачають правки Кабінету міністрів до закону «Про Національне антикорупційне бюро України щодо приведення у відповідність до Конституції України».

Відповідну правку про звільнення Ситника за усної пропозиції одного з міністрів додали до законопроекту, який змінює й процедуру обрання нового директора НАБУ. Про це повідомив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Запропонована процедура, за його словами, гарантує президенту обрання підконтрольного йому директора НАБУ, оскільки конкурсна комісії складатиметься з трьох членів, яких делегує РНБО, і шістьох представників уряду (з них троє міжнародних експертів).

Шабунін стверджує, що звільнення Ситника — особисте рішення Володимира Зеленського, кий у такий спосіб відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

Відзначимо, що офіційні ресурси Кабінету міністрів не анонсували проведення засідання уряду 15 лютого.

Дивна реакція гаранта Конституції на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214), яка ЗОБОВ’ЯЗУЄ НАБУ реєструвати провадження після отримання заяви про злочин. Заяву про злочин для розуміння, не ГОшка якась надіслала, а ДП «Медзакупівлі», — написав у своїх соцмережах Шабунін.

Представник Кабміну у Раді Василь Мокан в коментарі УП заявив, що Кабмін у понеділок зібрався позачергово і розглянув низку питань, серед яких внесення до Ради урядового законопроекту. Кабмін підтримав його і «з доопрацюванням» відправив в Раду. Тексту цього документу наразі немає на сайті парламенту.

Йдеться про досудове розслідування у провадженні щодо закупівлі Міністерством охорони здоров’я вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech через прокладку «Лекхім».

НАБУ почало розслідувати вказаний факт за заявою про злочин від держпідприємства «Медзакупівлі».