Кабмин тайно собрался и внес правку об отставке Сытника в закон об избрании директора НАБУ, фото — ЦПК

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Уволить директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника предусматривают поправки Кабинета министров в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины».

Соответствующую правку об увольнении Сытника по устному предложению одного из министров добавили в законопроект, который изменяет и процедуру избрания нового директора НАБУ. Об этом сообщил 15 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Предложенная процедура, по его словам, гарантирует президенту избрание подконтрольного ему директора НАБУ, поскольку конкурсная комиссии будет состоять из трех членов, которых делегирует СНБО, и шести представителей правительства (из них трое международных экспертов).

Шабунин утверждает, что увольнение Сытника — личное решение Владимира Зеленского, который таким образом отреагировал на начало расследования по поводу закупки вакцин от COVID-19.

Отметим, что официальные ресурсы Кабинета министров не анонсировали проведение заседания правительства 15 февраля.

Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст. 214), которая ОБЯЗЫВАЕТ НАБУ регистрировать производство после получения заявления о преступлении. Заявление о преступлении пришло не из ГОошки какой-то, а из ГП «Медзакупки», — написал в своих соцсетях Шабунин.

Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан в комментарии УП заявил, что Кабмин в понедельник собрался вне очереди и рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта. Кабмин поддержал его и «с доработкой» отправил в Раду. Текста этого документа пока нет на сайте парламента.

Речь идет о досудебном расследовании в уголовном производстве по поводу закупки Министерством здравоохранения вакцины от коронавируса Sinovac Biotech через прокладку «Лекхим».

НАБУ начало расследовать указанный факт по заявлению о преступлении от госпредприятия «Медзакупки».