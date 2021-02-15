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Из-за снежных заносов на Житомирщине больную девушку пришлось везти в больницу повозкой, фото: ГСЧС

Скорая и пожарные застряли — через сугробы на Житомирщине больного ребенка везли в больницу повозкой (ФОТО)

15 фев 2021, 14:02
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На Житомирщине больную 14-летнюю девушку пришлось везти в больницу повозкой, поскольку скорая помощь и спецавтомобиль спасателей не смогли проехать через снежные заносы.

Инцидент произошел 14 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

Отмечается, что в 11.35 14 февраля до спасателей поступило сообщение, что в районе села Хотыж Барашивськой территориальной общины в снежных сугробах застряла скорая, которая ехала на вызов к 14-летней пациентке в село Зеленица.

Прибывшие по вызову спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение, однако за несколько сотен метров стало понятно, что и спецавтомобиль пожарных не сможет проехать сквозь снежные заносы.

Поэтому врач и командир отделения отправились к больной пешком.

Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне, — отмечают в ГСЧС.

После этого пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а дальше на носилках — до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса.

После этого медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу, — добавляют в ГСЧС.

Из-за снежных заносов на Житомирщине больную девушку пришлось везти в больницу повозкой, фото: ГСЧС

Из-за снежных заносов на Житомирщине больную девушку пришлось везти в больницу повозкой, фото: ГСЧС


Из-за снежных заносов на Житомирщине больную девушку пришлось везти в больницу повозкой, фото: ГСЧС

Из-за снежных заносов на Житомирщине больную девушку пришлось везти в больницу повозкой, фото: ГСЧС

Источник: Ракурс


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