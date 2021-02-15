Скорая и пожарные застряли — через сугробы на Житомирщине больного ребенка везли в больницу повозкой (ФОТО)https://racurs.ua/n150450-skoraya-i-pojarnye-zastryali-cherez-sugroby-na-jitomirschine-bolnogo-rebenka-vezli-v-bolnicu.htmlРакурс
На Житомирщине больную 14-летнюю девушку пришлось везти в больницу повозкой, поскольку скорая помощь и спецавтомобиль спасателей не смогли проехать через снежные заносы.
Инцидент произошел 14 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.
Отмечается, что в 11.35 14 февраля до спасателей поступило сообщение, что в районе села Хотыж Барашивськой территориальной общины в снежных сугробах застряла скорая, которая ехала на вызов к 14-летней пациентке в село Зеленица.
Прибывшие по вызову спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение, однако за несколько сотен метров стало понятно, что и спецавтомобиль пожарных не сможет проехать сквозь снежные заносы.
Поэтому врач и командир отделения отправились к больной пешком.
Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне, — отмечают в ГСЧС.
После этого пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а дальше на носилках — до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса.
После этого медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу, — добавляют в ГСЧС.