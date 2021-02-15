Цены на тепло и горячую воду — как будет действовать тарифный меморандум, пояснили в Кабмине

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Как тарифный меморандум, подписанный 9 февраля между Кабинетом министров, мэрами городов, «Нафтогазом» и Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повлияет на тарифы на тепло и горячую воду, рассказал 15 февраля министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время выступления на форуме «Украина 30».

Стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды до конца отопительного сезона не будут меняться. Меморандум позволит подготовиться к следующему отопительному сезону и обеспечить теплом украинцев в течение 2021−2022 годов, — отметил министр.

По словам чиновника, свободный рынок газа заработал в Украине с 1 августа 2020 года, не означает хаос или безответственность поставщиков. Поэтому государство контролирует качество оказания услуг.

Розничная стоимость газа в высокий сезон прогнозируемо выросла, и для этого есть объективные причины. Начало 2021 года оказалось гораздо холоднее 2020 года, поэтому общий прогноз конца зимы ощутимо выше, чем в три предыдущие теплые зимы. Если проанализировать прошлую зиму, то декабрь-январь-февраль был объективно теплее по сравнению с этим сезоном. Это также очень существенно влияет на ситуацию, которую мы имеем с тарифами на газ, — сообщил Чернышов.

Он напомнил, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, принятие которых позволит создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию.

Это будет арбитр в отношениях потребителя с исполнителями услуг и положительный эффект от работы инспекции получит в первую очередь, конечный потребитель. Например, инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и следить за качеством этих услуг. Инспекторы будут проводить как плановые, так и внеплановые проверки по обращениям потребителей, — резюмировал министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на теплоснабжение и горячую воду в текущем отопительном сезоне могут зафиксировать Кабмин и мэры городов.