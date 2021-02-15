На Занзибаре застряли около 180 украинских туристов, фото: Chicamod

https://racurs.ua/n150448-180-ukrainskih-turistov-zastryali-na-zanzibare.html

Ракурс

На Занзибаре за неисправности самолета застряли около 180 украинских туристов.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Твиттер.

МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения, — отметил Николенко.

Рейс PQ6972 авиакомпании SkyUp должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12.50 по местному времени, сообщает издание «BBC News Украина».

По информации издания, задержки с вылетом объясняют коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс.

Отмечается, что среди туристов есть также граждане Беларуси.

Занзибар — расположенный в Индийском океане архипелаг, входящий в состав восточноафриканскую страны Танзания. В последние годы он начал приобретать в Украине популярность как тропический курорт.

Напомним, в марте 2020 года из-за коронавирусных ограничений 740 украинских туристов застряли в Индонезии на острове Бали.