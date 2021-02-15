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На Занзибаре застряли около 180 украинских туристов, фото: Chicamod
180 украинских туристов застряли на Занзибареhttps://racurs.ua/n150448-180-ukrainskih-turistov-zastryali-na-zanzibare.htmlРакурс
На Занзибаре за неисправности самолета застряли около 180 украинских туристов.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил об этом на своей странице в социальной сети Твиттер.
МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения, — отметил Николенко.
Рейс PQ6972 авиакомпании SkyUp должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12.50 по местному времени, сообщает издание «BBC News Украина».
По информации издания, задержки с вылетом объясняют коронавирусными ограничениями, из-за которых сложно организовать новый рейс.
Отмечается, что среди туристов есть также граждане Беларуси.
Занзибар — расположенный в Индийском океане архипелаг, входящий в состав восточноафриканскую страны Танзания. В последние годы он начал приобретать в Украине популярность как тропический курорт.
Напомним, в марте 2020 года из-за коронавирусных ограничений 740 украинских туристов застряли в Индонезии на острове Бали.
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