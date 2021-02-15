Подрыв соратника Безлера спровоцировал зачистку и аресты в оккупированной Горловке

https://racurs.ua/n150447-podryv-soratnika-bezlera-sprovociroval-zachistku-i-aresty-v-okkupirovannoy-gorlovke.html

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В оккупированной россиянами Горловке 15 февраля начались репрессии. Причина зачисток и арестов — утренний подрыв одного из соратников главаря пророссийских боевиков Безлера Сергея Попова.

Восточная правозащитная группа сообщила, что въезд и выезд из Горловки перекрыли. Заблокировали и центр города.

Боевики так называемого МГБ ДНР и «Народной милиции» отрабатывают территорию, разыскивая возможных подрывников авто Попова. По словам правозащитников, уже есть первые задержанные.

Их источники информации сообщают, что у Попова и председателя оккупационной администрации РФ в Горловке Ивана Приходько длительное время был конфликт — они не могут поделить вывоз металлолома из города.

Попов госпитализирован, его состояние здоровья не критическое.

В Восточной правозащитной группе предполагают, что ситуацию спецслужбы РФ используют, чтобы продемонстрировать «действия украинских спецслужб, направленные на эскалацию конфликта и срыв перемирия». СМИ оккупационных администраций РФ уже обвинили в подрыве украинские спецслужбы.

Попов был подручным боевика и одного из лидеров фейковой ДНР Безлера, участвовал в оккупации Крыма. Покушение на него совершили в 7.14 в Горловке. Попов — так называемый «Комбат», возглавлял сепаратистов Горловки, имеет позывные «Длинный» и «Дуремар».