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Ракурс
Соратника Безлера подорвали в ОРДЛО — СМИ / Ліга

Соратника Безлера подорвали в ОРДЛО — СМИ (ФОТО)

15 фев 2021, 11:23
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Соратника Безлера подорвали в ОРДЛО — 15 февраля в оккупированной Горловке неизвестные подорвали легковой автомобиль пророссийского боевика, комбата войск террористической организации ДНР. Речь идет об уроженце Горловки Сергее Попове по кличке «Длинный».

Об этом сообщают сепаратисты в соцсети.

Теракт в Горловке был совершен около часа назад. Сработало якобы самодельное взрывное устройство, установленное на днище транспортного средства террориста. На момент взрыва боевик находился в авто вместе с дочерью, которую он якобы вез в школу. Сейчас они доставлены в больницу.


Напомним, по данным «Миротворца», в период оккупации Крыма Попов входил в состав «Самообороны Крыма». Затем вернулся в оккупированную Горловку и был близким соратником Игоря Безлера.

По последней информации, предоставленной местными пропагандистами, состояние боевика врачи оценивают как средней тяжести. Он получил множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок, видимых повреждений нет.

Источник: Ракурс


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