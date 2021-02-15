Милованов снова наговорил на МВФ — Иногда их заносит, они не святые

https://racurs.ua/n150438-milovanov-snova-nagovoril-na-mvf-inogda-ih-zanosit-oni-ne-svyatye.html

Ракурс

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом в свете своих недавних скандальных высказываний прокомментировал в понедельник советник главы Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов. Вчера он заявил, что в провальных переговорах МВФ «обка**лся», а не Киев, а также обещал в мемуарах рассказать «как та сторона разводит».

Пост для взрослых людей. Об МВФ. Депутаты, близкие к группе «вы сами знаете кого», пишут, что сотрудничество с МВФ «требует пересмотра». Нет, не требует. У нас есть разные позиции по определенным вопросам. И продолжаются достаточно жесткие и сложные переговоры. Это трудно, но это нормально, — написал Милованов 15 февраля на странице в Facebook.

По его словам, делать полный пересмотр программы МВФ не нужно, а Фонд остается стратегическим партнером Украины.

Нам нужно сотрудничество с МВФ и нам нужны инвестиции из ОАЭ. Что сейчас с МВФ? Миссия приостановила работу. Обе стороны могли сделать больше для успеха. Есть определенные сложности, но они тактического характера, — добавил чиновник.

Он не исключил «каких-то действий с украинской стороны» для достижения успешности переговоров в ближайшие недели. Также Милованов заверил, что Киеву нужны все партнеры. Кроме этого, он отметил необходимость побороть коррупцию и «решить вопрос с судебной системой».

С МВФ выгодно сотрудничать по двум причинам: очень низкие проценты по финансированию; на них ориентируются многие другие кредиторы… Они умеют разрабатывать структурные реформы и координировать их выполнения. Но иногда их заносит. Они не святые. Иногда заносит нас. Иногда мы не можем скоординировать наши действия или определить позицию. Иногда они не могут определить свою позицию, — написал экс-министр.



По его мнению, равные партнеры должны сотрудничать, но важно держать свою позицию на основе запросов общества, украинских экспертов и политиков. Милованов не стал вдаваться в конкретику переговоров Киева и МВФ, и отметил, что это является условием Фонда — не комментировать переговоры.