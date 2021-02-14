Советник Ермака Тимофей Милованов. Фото: Лига. Нет

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Провал переговоров с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша на Банковой возлагают именно на иностранных кредиторов.

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов 14 февраля опубликовал фото со встречи с наследным принцем ОАЭ и написал, что ему повезло там быть. Фото появилось на странице Милованова в Facebook.

Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долл. на год, — подписал он снимок.

В комментариях один из пользователей написал, что украинские власти «с МВФ об***лись, надо хоть как-то компенсировать». Милованов ответил, что «МВФ об***лся, а не Украина».

Накануне Милованов заявлял, что ситуация в переговорах с МВФ «контролируемая», а власти делают «все возможное для достижения договоренностей» с Международным валютным фондом.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине. Представители МВФ заявляют, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Это означает, что в ближайшее время Украина не получит транш от фонда.

Ранее сообщалось, что транш Международного валютного фонда на сумму 2,2 млрд долл. Украина получит в 2021 году.