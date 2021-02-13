МВФ. Фото: пресс-служба

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Миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине. Представители МВФ заявляют, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Это означает, что в ближайшее время Украина не получит транш от фонда. Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда.

Сообщается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями правительства Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, которые является частью соглашений в рамках программы сотрудничества с Украиной stand-by.

У представителей МВФ и украинского правительства дискуссионными стали вопросы усиления управления Национального банка Украины, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления.

Также обсуждались меры, направленные на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, законодательные инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также ряда мероприятий в секторе энергетики.

Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться, — сообщил представитель МВФ Йоста Люнгман.



Отметим, что МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около 5 млрд долл. и сразу выделил 2,1 млрд долл. первого транша. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в 2,2 млрд долл. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что Украина получит транш от Фонда в марте-феврале.

Напомним, ранее мы сообщали, что транш Международного валютного фонда на сумму 2,2 млрд долл. получит Украина в 2021 году. Деньги будут поступать в Национальный банк Украины тремя отдельными транзакциями. Сроки выделения денег пока неизвестны.