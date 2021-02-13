Місія МВФ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n150388-progresu-nemaie-misiya-mvf-bezrezultatno-zavershyla-robotu.html

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Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявляють, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Це означає, що найближчим часом Україна не отримає транш від фонду. Про це йдеться у прес-релізі Міжнародного валютного фонду.

Повідомляється, що у період з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками уряду України прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною угоди у рамках програми stand-by, за якою співпрацює Україна та МВФ.

У представників МВФ та українського уряду дискусійними виявилися питання посилення управління Національного банку України, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення. Також обговорювалися заходи, спрямовані на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі, законодавчі ініціативи щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходів у секторі енергетики.

Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть, — повідомив представник МВФ Йоста Люнгман.



Зауважимо, що МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 млрд дол. і відразу виділив 2,1 млрд дол. першого траншу. Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує отримати у 2021 році три транші від МВФ на загальну суму у 2,2 млрд дол. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що Україна отримає транш від Фонду в березні-лютому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що транш Міжнародного валютного фонду на суму 2,2 млрд дол. отримає Україна у 2021 році. Гроші будуть надходити до Національного банку України трьома окремими транзакціями. Терміни виділення грошей наразі невідомі.