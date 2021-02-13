Індексація пенсій. Фото: Istock

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Ракурс

Індексація пенсій розпочнеться з 3 березня 2021 року. У цей день багатьох українських пенсіонерів очікує підвищення виплат — їхні пенсії автоматично проіндексують.

Починаючи з 1 березня 2021 року в Україні почнуть проводити щорічну індексацію пенсій. Розмір надбавки в цьому році складе 11%. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Зауважимо, що з 2019 року в Україні проводять автоматичну індексацію пенсій — з урахуванням зростання інфляції та збільшення середньої зарплати торік. Сума підвищення розраховується за такою формулою — 50% показника інфляції 2020 роки + 50% зростання середньої зарплати за минулий рік.

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за віком в Україні становить 3 тис. 538 грн. В такому випадку пенсіонери зможуть розраховувати на надбавку близько 389 грн.

На надбавки зможуть розраховувати пенсіонери, які отримують виплати:

за віком;

по інвалідності;

по втраті годувальника;

за вислугою років (медпрацівники та вчителі, чий стаж становить не менше 30 років роботи за професією).

Під час індексації на 11% підвищать розрахунковий розмір середньої зарплати за три роки, на підставі якої вважається пенсія. Індексація не торкнеться тих, хто:

за формулою заробив на пенсію, розмір якої менш як 11% від мінімальної;

зараз отримує максимальну пенсію.

Працюючим пенсіонерам всіх категорій пенсії перерахують у квітні 2021 року з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щорічна індексація пенсій відбуватиметься 1 березня — Кабінет міністрів України пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше цієї дати. Проект закону пропонує щорічну індексацію пенсій здійснювати військовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.



Також пропонується призначати пенсії за віком достроково за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами організації виробництва та за інших умов, та призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.