Пенсия. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150387-indeksaciya-pensiy-kto-poluchit-nadbavku-uje-v-marte.html

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Индексация пенсий начнется с 3 марта 2021 года. В этот день многих украинских пенсионеров ожидает повышение выплат — их пенсии автоматически проиндексируют.

Начиная с 1 марта 2021 года в Украине начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. Размер надбавки в этом году составит 11%. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Отметим, что с 2019 года в Украине проводят автоматическую индексацию пенсий — с учетом роста инфляции и увеличения средней зарплаты в прошлом году. Сумма повышения рассчитывается по формуле — 50% показателя инфляции 2020 года + 50% роста средней зарплаты за прошлый год.

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии по возрасту в Украине составляет 3 тыс. 538 грн. В таком случае пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку около 389 грн.

На надбавку смогут рассчитывать пенсионеры, которые получают выплаты:

по возрасту;

по инвалидности;

по потере кормильца;

по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Во время индексации на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Индексация не коснется тех, кто:

по формуле заработал на пенсию, размер которой менее 11% от минимальной;

сейчас получает максимальную пенсию.

Работающим пенсионерам всех категорий пенсии пересчитают в апреле 2021 года с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа.

Напомним, ранее мы сообщали, что ежегодная индексация пенсий будет происходить 1 марта — Кабинет министров Украины предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее этой даты.

Проект закона предлагает ежегодную индексацию пенсий осуществлять военнослужащим, госслужащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях. Также предлагается назначать пенсии по возрасту досрочно за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями организации производства и других условий, и назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями.