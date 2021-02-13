Витамины от коронавируса. Фото: Istock

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Витамины от коронавируса назначались большинству коронавирусных пациентов, поскольку должны были стимулировать иммунитет. Ученые выяснили, что лечение коронавируса витамином С и цинком неэффективно и может принести вред организму.

Прием такой терапии не сокращает время болезни. Об этом идет речь в научной статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Сообщается, что ученые провели эксперимент, в котором разделили 214 подопытных на четыре группы. Три из них получали указанные добавки по отдельности или вместе, а четвертая получила обычный уход, включая отдых и жаропонижающие препараты.

Выяснилось, что высокие дозы глюконата цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов коронавируса. При этом в группах, которые получали добавки, был зафиксирован ряд побочных эффектов от слишком больших доз препаратов. Так, у пациентов наблюдалась тошнота и диарея.

Напомним, ранее мы сообщали, что витамины от коронавируса употреблять здоровым людям не нужно, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако витамины D и С, а также цинк имеют решающее значение для функционирования иммунной системы, и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья.

Все микроэлементы здоровый человек должен получать с пищей, но в случае нехватки витаминов или плохого усвоения, следует употреблять аптечные витамины в таблетках.