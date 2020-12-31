Стоит ли пить витамины от COVID-19, рассказали в ВОЗ

Витамины. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148487-stoit-li-pit-vitaminy-ot-covid-19-rasskazali-v-voz.html

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Витамины от коронавируса употреблять здоровым людям не нужно, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако витамины D и С, а также цинк имеют решающее значение для функционирования иммунной системы, и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья.

Все микроэлементы здоровый человек должен получать с пищей, но в случае нехватки витаминов или плохого усвоения, следует употреблять аптечные витамины в таблетках. Об этом сообщил глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

В то же время следует понимать, что существуют вредные последствия от чрезмерного употребления витамина D — это гиперкальциурия и гиперкальциемия. Они не возникают при рекомендованном уровне потребления витамина.

Рекомендуемый прием для всех возрастных групп все еще значительно ниже уровня появления побочных эффектов и составляет 50 мг/день, — сказал он.



В ВОЗ добавили, что прежде всего для поддержания иммунитета следует употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, носить маску, использовать дезинфектор и находиться дома в случае плохого самочувствия.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученым удалось выяснить, что дезинфекция поверхностей оказалась почти полностью неэффективной. Выяснилось, что вирус быстро погибает на поверхностях, поэтому риск заражения от прикосновения очень мал.