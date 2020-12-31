Коронавирус. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а динамика заболевания резко выросла в последние дни 2020 года. Так, за минувшие сутки, 30 декабря, вирус был обнаружен у 9 тыс. 699 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразилась 1 млн 55 тыс. 47 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 11 тыс. 803 человек, а в целом уже выздоровели 709 тыс. 993 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 209 человек. Общее число жертв составляет 18 тыс. 533 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 143 тыс. 746.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (1 тыс. 332 случая), Киевской области (669 инфицированных), Запорожской области (660 новых больных).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 111 тыс. 471 (+1 тыс. 332);

Винницкая область — 22 тыс. 500 (+258);

Волынская область — 33 тыс. 016 (+281);

Днепропетровская область — 58 тыс. 561 (+467);

Донецкая область — 36 тыс. 391 (+486);

Житомирская область — 39 тыс. 202 (+482);

Закарпатская область — 28 тыс. 200 (+135);

Запорожская область — 54 тыс. 088 (660);

Ивано-Франковская область — 43 тыс. 190 (+118);

Киевская область — 59 тыс. 204 (+669);

Кировоградская область — 8 тыс. 448 (+103);

Луганская область — 10 тыс. 508 (290);

Львовская область — 61 тыс. 268 (+345);

Николаевская область — 30 тыс. 900 (+400);

Одесская область — 71 тыс. 125 (+533);

Полтавская область — 36 тыс. 079 (+291);

Ровенская область — 40 тыс. 990 (+318);

Сумская область — 40 тыс. 642 (+337);

Тернопольская область — 34 тыс. 023 (+234);

Харьковская область — 69 тыс. 377 (+570);

Херсонская область — 17 тыс. 752 (+255);

Хмельницкая область — 39 тыс. 187 (+354);

Черкасская область — 39 тыс. 011 (+491);

Черновицкая область — 40 тыс. 017 (+202);

Черниговская область — 29 тыс. 897 (+264).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Результаты генетического анализа свидетельствуют, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая.