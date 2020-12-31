Шабунин. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n148485-vzryvchatku-pod-dver-podlojili-materi-antikorrupcionera-shabunina-foto.html

Ракурс

Виталий Шабунин, украинский антикоррупционный активист, получил «подарок» от злоумышленников, которые подбросили взрывное устройство из двух гранат под дверь дома матери активиста в Ровно.

До этого его дом под Киевом пытались сжечь. Об этом сообщает Национальная полиция.

В прошлый раз Шабунин связывал нападение со своей деятельностью. Расследовать атаки на антикоррупционеров тогда призвали послы западных стран в Украине.

Если устройство действительно взрывное, а так утверждает Нацполиция, то маму собирались убить, — написал Виталий Шабунин.



В полиции сообщили, что устройство обнаружили на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры. Оно состояло из двух гранат и черной коробки. Местная полиция уточнила, что взрывчатка похожа на гранаты «Ф-1».



Отметим, что взрывчатку в Ровно нашли после того, как Шабунин обнародовал свое мнение относительно уголовного дела в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, поэтому угроза может быть политическим давлением.

Напомним, ранее мы сообщали, что 23 июля утром у руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина сгорел дом в Бориспольском районе Киевской области. Тогда никто не пострадал. Главной версией называли поджог, однако полиция не смогла найти злоумышленников и раскрыть преступление.