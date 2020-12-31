https://racurs.ua/n148484-moschnaya-lavina-nakryla-turistov-v-kanade-foto-i-video-yavleniya.html

Ракурс

Лавина в Канаде сошла на туристов во время того, как они занимались зимним горным восхождением на велосипедах. В результате схода лавины на западе Канады погибли двое мужчин.

Умершие исчезли в понедельник, 28 декабря, у известного лыжного курорта Вислер в провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает CBC News.





Вместе с этим стало известно, что в горном регионе случился сход лавины. К поисковой операции были привлечены вертолеты и собаки, однако длительное время спасатели не могли обнаружить сигнал датчиков местонахождение двух мужчин.



После того, как спасатели обнаружили обломки снежных велосипедов, полиция заявила о регистрации неподалеку сигнала датчиков. Почти через два часа были найдены тела двух мужчин под завалами лавины. В полиции не раскрыли лиц и национальностей двух погибших.

Эксперты по лавинам отмечают, что несколько оползней, повлекших гибель людей, произошли вокруг вершины, поскольку слабые слои снега на низших высотах повысили риск смещения.





Лавина — огромная масса снега, которая срывается с горного склона и катится вниз с большой скоростью. Возникновение лавин возможно во всех горных районах мира, где устанавливается устойчивый снежный покров.

Напомним, ранее мы сообщали, что лавина в Грузии похоронила под собой украинского туриста. Снежная масса 10 февраля сошла со склона горы Тетнульд. Украица Евгения Щекотина пытались найти спасатели и добровольцы. Поиск осложнялся тем, что он оставил в гостинице лавинный детектор (бипер) и отправился кататься в одиночестве.