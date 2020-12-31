https://racurs.ua/ua/n148484-potujna-lavyna-nakryla-turystiv-u-kanadi-foto-i-video-yavyscha.html

Ракурс

Лавина у Канаді зійшла на туристів під час того, як вони займалися зимовим гірським сходженням на велосипедах. Унаслідок сходження лавини на заході Канади загинули двоє чоловіків.

Померлі зникли у понеділок, 28 грудня, біля відомого лижного курорту Віслер у провінції Британська Колумбія. Про це повідомляє CBC News.





Разом з цим стало відомо, що у гірському регіоні трапилося сходження лавини. До пошукової операції було залучено гелікоптери та собак, однак тривалий час рятувальники не могли виявити сигнал датчиків місцеперебування двох чоловіків.





Після того, як рятувальники виявили уламки снігових велосипедів, поліція заявила про реєстрацію неподалік сигналу датчиків. Майже через дві години було знайдено тіла двох чоловіків під завалами лавини. У поліції не розкрили осіб та національностей двох загиблих.

Експерти з лавин зазначають, що кілька зсувів, що спричинили загибель людей, трапилися навколо вершини, оскільки слабкі шари снігу на нижчих висотах підвищили ризик зсуву.





Лавина — величезна маса снігу, що зривається із гірського схилу і котиться вниз з великою швидкістю. Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу, де встановлюється стійкий сніжний покрив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лавина в Грузії поховала під собою українського туриста. Снігова маса 10 лютого зійшла зі схилу гори Тетнульд. Українця Євгена Щекотіна намагалися знайти рятувальники і добровольці. Пошук ускладнювався тим, що він залишив у готелі рацію та лавинний детектор (біпер) і вирушив кататися наодинці.