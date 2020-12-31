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Ракурс

Потужна лавина накрила туристів у Канаді — фото і відео явища

31 гру 2020, 08:28
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Лавина у Канаді зійшла на туристів під час того, як вони займалися зимовим гірським сходженням на велосипедах. Унаслідок сходження лавини на заході Канади загинули двоє чоловіків.

Померлі зникли у понеділок, 28 грудня, біля відомого лижного курорту Віслер у провінції Британська Колумбія. Про це повідомляє CBC News.

Разом з цим стало відомо, що у гірському регіоні трапилося сходження лавини. До пошукової операції було залучено гелікоптери та собак, однак тривалий час рятувальники не могли виявити сигнал датчиків місцеперебування двох чоловіків.

Лавина у Канаді. Фото: CBС

Після того, як рятувальники виявили уламки снігових велосипедів, поліція заявила про реєстрацію неподалік сигналу датчиків. Майже через дві години було знайдено тіла двох чоловіків під завалами лавини. У поліції не розкрили осіб та національностей двох загиблих.

Лавина у Канаді. Фото: CBC

Експерти з лавин зазначають, що кілька зсувів, що спричинили загибель людей, трапилися навколо вершини, оскільки слабкі шари снігу на нижчих висотах підвищили ризик зсуву.


Лавина — величезна маса снігу, що зривається із гірського схилу і котиться вниз з великою швидкістю. Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу, де встановлюється стійкий сніжний покрив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лавина в Грузії поховала під собою українського туриста. Снігова маса 10 лютого зійшла зі схилу гори Тетнульд. Українця Євгена Щекотіна намагалися знайти рятувальники і добровольці. Пошук ускладнювався тим, що він залишив у готелі рацію та лавинний детектор (біпер) і вирушив кататися наодинці.

Джерело: Ракурс


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