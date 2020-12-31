Шабунін. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n148485-vybuhivku-pid-dveri-pidklaly-materi-antykorupcionera-shabunina-foto.html

Ракурс

Віталій Шабунін, український антикорупційний активіст, отримав «подарунок» від зловмисників, які підкинули вибуховий пристрій з двох гранат під двері будинку матері активіста у Рівному.

До цього його будинок під Києвом намагалися спалити. Про це повідомляє Національна поліція.

Минулого разу Шабунін пов’язував напад зі своєю діяльністю. Розслідувати атаки на антикорупціонерів тоді закликали посли західних країн в Україні.

Якщо пристрій дійсно вибуховий, а так стверджує Нацполіція, то маму збиралися вбити, — написав Віталій Шабунін.

У поліції повідомили, що пристрій виявили на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири. Він складався з двох гранат і чорної коробки. Місцева поліція уточнила, що вибухівка схожа на гранати «Ф-1».





Наголосимо, що вибухівку у Рівному знайшли тоді, коли Шабунін оприлюднив допис щодо кримінальної справи проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, тому погроза може бути політичним тиском.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 23 липня зранку у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна згорів дім у Бориспільському районі на Київщині. Тоді ніхто не постраждав. Головною версією називали підпал, проте поліція не змогла знайти зловмисників та розкрити злочин.