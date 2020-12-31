Коронавірус. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n148486-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-rizko-vyrosla-pered-novym-rokom-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися, а динаміка захворювання різко виросла в останні дні 2020 року. Так, за минулу добу, 30 грудня, вірус виявили у 9 тис. 699 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 1 млн 55 тис. 47 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 11 тис. 803 людей, а в цілому вже одужало 709 тис. 993 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 209 осіб. Загальна кількість жертв становить 18 тис. 533 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 143 тис. 746.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Київ (1 тис. 332 випадки), Київській області (669 інфікованих), Запорізькій області (660 нових хворих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 111 тис. 471 (+1 тис. 332);

Вінницька область — 22 тис. 500 (+258);

Волинська область — 33 тис. 016 (+281);

Дніпропетровська область — 58 тис. 561 (+467);

Донецька область — 36 тис. 391 (+486);

Житомирська область — 39 тис. 202 (+482);

Закарпатська область — 28 тис. 200 (+135);

Запорізька область — 54 тис. 088 (+660);

Івано-Франківська область — 43 тис. 190 (+118);

Київська область — 59 тис. 204 (+669);

Кіровоградська область — 8 тис. 448 (+103);

Луганська область — 10 тис. 508 (+290);

Львівська область — 61 тис. 268 (+345);

Миколаївська область — 30 тис. 900 (+400);

Одеська область — 71 тис. 125 (+533);

Полтавська область — 36 тис. 079 (+291);

Рівненська область — 40 тис. 990 (+318);

Сумська область — 40 тис. 642 (+337);

Тернопільська область — 34 тис. 023 (+234);

Харківська область — 69 тис. 377 (+570);

Херсонська область — 17 тис. 752 (+255);

Хмельницька область — 39 тис. 187 (+354);

Черкаська область — 39 тис. 011 (+491);

Чернівецька область — 40 тис. 017 (+202);

Чернігівська область — 29 тис. 897 (+264).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні наразі циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Результати генетичного аналізу свідчать, що циркулюючі в Україні коронавіруси належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.