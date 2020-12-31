Чи варто пити вітаміни для лікування COVID-19, розповіли у ВООЗ

Вітаміни. Фото: Istock

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Вітаміни від коронавірусу вживати здоровим людям не потрібно, вважають у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ), однак вітаміни D і С, а також цинк мають вирішальне значення для функціонування імунної системи, і відіграють життєво важливу роль у зміцнені здоров’я.

Усі мікроелементи здорова людина має отримувати з їжею, але у разі недостачі вітамінів або поганого засвоєння, варто вживати аптечні вітаміни у пігулках. Про це повідомив голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Водночас варто розуміти про шкідливі наслідки від надмірного вживання вітаміну D — це гіперкальціурія та гіперкальціємія. Вони не виникають за рекомендованих рівнів споживання.

Рекомендований прийом для всіх вікових груп все ще значно нижчий за найнижчий рівень побічних ефектів 50 мг/день, — сказав він.



У ВООЗ додали, що перш за все для підтримки імунітету варто вживати здорову їжу, підтримувати фізичну активність і виконувати загальні рекомендації щодо фізичного дистанціювання, носити маску, використовувати дезінфектор та перебувати вдома в разі поганого самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що науковцям вдалося з’ясувати, що дезинфекція поверхонь є майже повністю неефективною. З’ясувалося, що вірус швидко вмирає на поверхнях, тому ризик зараження від дотику дуже малий.