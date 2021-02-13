Журналисты каналов Медведчука остались без аккредитации

Каналы Медведчука. Фото: Главком

https://racurs.ua/n150385-jurnalisty-kanalov-medvedchuka-ostalis-bez-akkreditacii.html

Ракурс

Блокировка каналов Виктора Медведчука оставила без работы журналистов, работавших на пророссийские каналы «112-Украина», NewsOne и ZIK.

У них отобрали аккредитацию на работу в Верховной Раде. Об этом сообщает народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

Лозинский напомнил, что на прошлой неделе он обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе аппарата ВРУ Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для телеканалов ZIK, NewsОne i «112-Украина». Впоследствии он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады. Это вызвало большое возмущение в рядах фракции кума Путина Виктора Медведчука — ОПЗЖ.

Напомним, ранее мы сообщали, что блокирование каналов Медведчука, которое ввел президент Владимир Зеленский, поддержали 49% украинцев. В то же время санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не поддержал 41% граждан. Социологи отмечают, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, а количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.