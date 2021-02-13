Журналісти каналів Медведчука залишилися без акредитації

Канали Медведчука. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n150385-jurnalisty-kanaliv-medvedchuka-zalyshylysya-bez-akredytaciyi.html

Ракурс

Блокування каналів Віктора Медведчука залишило без роботи журналістів, які працювали на проросійські канали «112-Україна», NewsOne і ZIK.

В них забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді. Про це повідомляє народний депутат фракції «Голос» Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.





Лозинський нагадав, що минулого тижня він звернувся до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови апарату ВРУ Михайла Теплюка з вимогою скасування акредитації для телеканалів ZIK, NewsОne i «112-Україна». Згодом він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради. Це викликало велике обурення у лавах фракції кума Путіна Віктора Медведчука — ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що блокування каналів Медведчука, яке запровадив президент Володимир Зеленський, підтримали 49% українців. Натомість санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK не підтримав 41% громадян. Соціологи зазначають, що з моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%.