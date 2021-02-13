Тина Кароль. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n150384-uje-ne-plakalschica-tina-karol-predstavila-skandalnyy-klip-foto-video.html

Ракурс

Тина Кароль выпустила новую песню, которая получила название «Скандал». Это первый сингл из ее будущего альбома, который призван стать знаковым для артистки, так как на нем она решила изменить концепцию своего творчества.

Теперь Тина Кароль предстает не романтичной чувственной женщиной, а смелой и решительной феминисткой. Об этом сообщает Vogue.





Сообщается, что главным смыслом «Скандала» Тина Кароль называет освобождение от собственных преград.





Песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо, — говорит Тина Кароль.

Сообщается, что режиссером видеоклипа выступил Indy Hait. Он рассказывает, что снял клип-перфоманс, в котором главным является не сюжет, а сама личность артистки. Клип был снять на пленку, чтобы сохранить достоверность атмосферы и максимальную честность кадра, рассказывает режиссер.



Отметим, что песня «Скандал» была написана Тиной Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым. Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов, а неожиданное слияние тройных битов драм-машины, создает аллюзию на поп-музыку конца 1980-х и начала1990-х. Также Тина Кароль использует манеру исполнения соул-певиц «нулевых».



Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль, которая масштабно поссорилась со своей коллегой Олей Поляковой из-за якобы «печального репертуара», подготовила новое взрывное видео на песню под названием «Скандал». Она использовала фразу Оли Поляковой в тизере.