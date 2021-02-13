Тіна Кароль. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150384-vje-ne-plakalnycya-tina-karol-predstavyla-skandalnyy-klip-foto-video.html

Ракурс

Тіна Кароль випустила нову пісню, яка отримала назву «Скандал». Це перший сингл з її майбутнього альбому, який покликаний стати знаковим для артистки, оскільки на ньому вона вирішила змінити концепцію своєї творчості.

Тепер Тіна Кароль постає не романтичною чуттєвою жінкою, а сміливою і рішучою феміністкою. Про це повідомляє Vogue.

Повідомляється, що головним змістом «Скандалу» Тіна Кароль називає звільнення від власних перешкод.



Пісня «Скандал» про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена ​​права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба, — каже Тіна Кароль.

Повідомляється, що режисером відео виступив Indy Hait. Він розповідає, що зняв кліп-перфоманс, в якому головним є не сюжет, а сама особистість артистки. Кліп був знятий на плівку, щоб зберегти атмосферу та максимальну чесність кадру, розповідає режисер.



Зазначимо, що пісня «Скандал» була написана Тіною Кароль в співавторстві з Аркадієм Александровим. Більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів, а несподіване злиття потрійних бітів драм-машини, створює алюзію на поп-музику кінця 1980-х і початку 1990-х. Також Тіна Кароль використовує манеру виконання соул-співачок «нульових».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль нещодавно масштабно посварилася зі своєю колегою Ольгою Полякової через нібито «сумний репертуар». Після цього вона підготувала нове вибуховий відео на пісню під назвою «Скандал». Вона використовувала фразу Олі Полякової в тізері.