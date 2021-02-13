Коронавірус. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n150383-koronavirus-povertaietsya-novyh-vypadkiv-rizko-pobilshalo-infografika.html

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Коронавірус в Україні ненадовго відступив, але останніми днями кількість нових випадків різко збільшилася. Так, за минулу добу, 12 лютого, вірус виявили у 5 тис. 189 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 268 тис. 49 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 6 тис. 144 людей, а загалом вже одужали 1 млн 112 тис. 299 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 111 осіб. Загальна кількість жертв становить 24 тис. 285 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 384 тис. 79.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області (668 нових хворих), Закарпатській області (485 інфікованих), Чернівецькій області (384 заражень), Вінницькій області (365 випадків).



Динаміка розповсюдження коронавірусу в регіонах така:

м. Київ — 320 випадків;

Вінницька область — 365 випадків;

Волинська область — 112 випадків;

Дніпропетровська область — 173 випадки;

Донецька область — 140 випадків;

Житомирська область — 234 випадки;

Закарпатська область — 485 випадків;

Запорізька область — 136 випадків;

Івано-Франківська область — 668 випадків;

Київська область — 265 випадків;

Кіровоградська область — 34 випадки;

Луганська область — 55 випадків;

Львівська область — 329 випадків;

Миколаївська область — 79 випадків;

Одеська область — 183 випадки;

Полтавська область — 137 випадків;

Рівненська область — 114 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 135 випадків;

Харківська область — 289 випадків;

Херсонська область — 23 випадки;

Хмельницька область — 127 випадків;

Черкаська область — 164 випадки;

Чернівецька область — 384 випадки;

Чернігівська область — 101 випадок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже 15 лютого. За словами заступника очільника Офісу Зеленського Кирила Тимошенка, логістика доставки вакцини в регіони України повністю готова.

Він заявив, що наразі прораховані усі етапи доставки, починаючи з прибуття літака з препаратом та його доправлення в області й завершуючи двоетапною вакцинацією першої групи населення.