Як проходитиме вакцинація від коронавірусу, деталі розкрили у Зеленського

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150381-yak-prohodytyme-vakcynaciya-vid-koronavirusu-detali-rozkryly-u-zelenskogo.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже 15 лютого. За словами заступника очільника Офісу Зеленського Кирила Тимошенка, логістика доставки вакцини в регіони України повністю готова.

Він заявив, що наразі прораховані усі етапи доставки, починаючи з прибуття літака з препаратом та його доправлення в області й завершуючи двоетапною вакцинацією першої групи населення. Про це він заявив в ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

Заступник очільника ОП заявив, що вакцина різних виробників буде зберігатися на різних складах, оскільки різні вакцини мають різні умови для зберігання. Якщо йдеться про вакцину виробника Pfizer, то в регіон направлятиметься кількість препарату на п’ять днів, тому що саме п’ять днів вакцина може зберігатися при температурі вище −70 морозу.

Для вакцинування населення повернуть 600 мобільних груп, які будуть займатися саме вакцинацією. Вони сформовані на базі сімейних лікарів. На першому етапі вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на коронавірус. Тому мобільні групи приїжджатимуть до лікарень і робитимуть щеплення персоналу.

Вони їздитимуть 20 днів, адже термін між першою вакцинацією і другою — саме 20 днів. Все розраховано так, щоб вони по області проходили за 20 днів усіх людей, яких повинні вакцинувати, а далі та сама група йде й проводить другу вакцинацію, — повідомив він.



Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зі свого боку повідомив, що на першому етапі вакцинації планують прищепити понад 360 тис. громадян, зокрема це медичні працівники профільних коронавірусних лікарень, працівники лабораторій, екстреної медичної допомоги, соціальної сфери.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, розроблена шведсько-британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, може надійти до України першою. Наразі ще уточнюються бюрократичні моменти щодо постачання до України вакцини Pfizer, яку наша держава має безкоштовно отримати в межах глобальної ініціативи COVAX — 117 тис. доз.