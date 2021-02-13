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13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Фото: mediasat.info
13 лютого відзначають Всесвітній день радіоhttps://racurs.ua/ua/n150380-13-lutogo-vidznachaut-vsesvitniy-den-radio.htmlРакурс
Всесвітній день радіо відзначають щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням генеральної конференції ЮНЕСКО.
Дату проведення обрано не випадково — саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.
13 лютого православні віряни відзначають день пам’яті мучеників Кира та Іоанна, в народі цей день більше відомий як Микита-пожежник.
За переказами, святі Кир та Іоанн зцілювали людей. Святий Кир спочатку лікував в Олександрії: зцілюючи тілесні й духовні недуги, він багатьох навернув до віри.
У народі святого Микиту називали хранителем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Люди вірили, що цьому святому підвладна не тільки пожежа, а й запобігання посухам.
День ангела святкують Віктор, Іван, Ілля, Микита, Богдан та Вікторія.
У цей день відбулися такі цікаві історичні події:
- 1895 — брати Луї й Август Люм'єр створили перший кінопроектор;
- 1898 — першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Лінфілд із Брайтона (Велика Британія).
- 1917 — у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі;
- 1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.
- 1956 — в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію «Мирний»;
- 1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі;
- 1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.
- 1992 — Уганда визнала незалежність України;
- 2001 — арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.
Нагадаємо, 12 лютого відзначали китайський Новий рік та день Дарвіна.
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