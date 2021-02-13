13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Фото: mediasat.info

https://racurs.ua/ua/n150380-13-lutogo-vidznachaut-vsesvitniy-den-radio.html

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Всесвітній день радіо відзначають щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням генеральної конференції ЮНЕСКО.

Дату проведення обрано не випадково — саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

13 лютого православні віряни відзначають день пам’яті мучеників Кира та Іоанна, в народі цей день більше відомий як Микита-пожежник.

За переказами, святі Кир та Іоанн зцілювали людей. Святий Кир спочатку лікував в Олександрії: зцілюючи тілесні й духовні недуги, він багатьох навернув до віри.

У народі святого Микиту називали хранителем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Люди вірили, що цьому святому підвладна не тільки пожежа, а й запобігання посухам.

День ангела святкують Віктор, Іван, Ілля, Микита, Богдан та Вікторія.

У цей день відбулися такі цікаві історичні події:

1895 — брати Луї й Август Люм'єр створили перший кінопроектор;

1898 — першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Лінфілд із Брайтона (Велика Британія).

1917 — у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі;

1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.

1956 — в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію «Мирний»;

1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі;

1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.

1992 — Уганда визнала незалежність України;

2001 — арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.

Нагадаємо, 12 лютого відзначали китайський Новий рік та день Дарвіна.