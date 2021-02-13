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13 февраля отмечают Всемирный день радио. Фото: mediasat.info
13 февраля отмечают Всемирный день радиоhttps://racurs.ua/n150380-13-fevralya-otmechaut-vsemirnyy-den-radio.htmlРакурс
Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению генеральной конференции ЮНЕСКО.
Дата проведения выбрана неслучайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.
13 февраля православные верующие отмечают день памяти мучеников Кира и Иоанна, в народе этот день больше известен как Никита-пожарник.
По преданию, святые Кир и Иоанн исцеляли людей. Святой Кир сначала врачевал в Александрии: исцеляя телесные и духовные недуги, он многих обратил в веру.
В народе святого Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Люди верили, что этому святому подвластен не только пожар, но и предотвращение засухи.
День ангела отмечают Виктор, Иван, Илья, Никита, Богдан и Виктория.
В этот день состоялись такие интересные исторические события:
- 1895 — братья Луи и Август Люмьер создали первый кинопроектор;
- 1898 — первой жертвой наезда автомобиля стал Генри Линфилд с Брайтона (Великобритания).
- 1917 — в Великобритании правительство разрешило женщинам быть водителями такси.
- 1942 — начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.
- 1956 — в Антарктиде открыта первая советская научная станция «Мирный»;
- 1959 — в продажу поступили первые куклы Барби;
- 1960 — состоялось первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре.
- 1992 — Уганда признала независимость Украины;
- 2001 — арест бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко за контрабанду российского газа в Украину и неуплату налогов.
Напомним, 12 февраля отмечали китайский Новый год и день Дарвина.
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