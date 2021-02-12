Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені

https://racurs.ua/ua/n150379-nespodivanyy-sposib-zberejennya-molodosti-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Як зберегти молодість — це питання ставлять собі безліч людей. Дослідження показало, що хоровий спів здатний покращувати когнітивні функції у людей старшого віку.

На прохання вчених 162 здорових людини у віці старше 60 років заповнювали регулярні анкети, в яких оцінювалися когнітивні функції, загальний настрій і соціальна активність учасників, повідомляє PLOS ONE.

З них 106 людей співали в хорі, а 56 — становили контрольну групу.

Також вчені сформували з деяких учасників підгрупу для нейропсихологічного дослідження, в якому вивчали різні сфери когнітивного функціонування.

Результати показали, що люди старшого віку, які були членами хору, мали кращий загальний стан здоров’я, більшу соціальну активність та вербальну гнучкість (що, на думку вчених, відображає кращу когнітивну гнучкість).