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Ракурс
О пользе хорового пения для пожилых людей рассказали ученые

Неожиданный способ сохранения молодости назвали ученые

12 фев 2021, 23:25
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Как сохранить молодость — этим вопросом задаются множество людей. Исследование показало, что хоровое пение способно улучшить когнитивные функции у пожилых людей.

Ученые просили 162 здоровых человека в возрасте старше 60 лет заполнять регулярные анкеты, в которых оценивались когнитивные функции, общее настроение и социальная активность участников, сообщает PLOS ONE.

Из них 106 человека пели в хоре, а 56 — составляли контрольную группу.

Также ученые сформировали из некоторых участников подгруппу для нейропсихологического исследования, в котором изучались различные области когнитивного функционирования.

Результаты показали, что пожилые люди, которые были членами хора, обладали лучшим общим состоянием здоровья, большей социальной активностью и вербальной гибкостью (что, по мнению ученых, отражает лучшую когнитивную гибкость).


Это деятельность, требующая разносторонней обработки информации, поскольку она сочетает в себе обработку различных сенсорных стимулов, двигательную функцию, связанную с производством голоса и управлением, лингвистический вывод, обучение и запоминание мелодий и текстов песен, а также эмоции, вызываемые спетыми произведениями, — пишут исследователи.

Источник: Ракурс


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