Неожиданный способ сохранения молодости назвали ученые

Неожиданный способ сохранения молодости назвали ученыеhttps://racurs.ua/n150379-neojidannyy-sposob-sohraneniya-molodosti-nazvali-uchenye.htmlРакурс
Как сохранить молодость — этим вопросом задаются множество людей. Исследование показало, что хоровое пение способно улучшить когнитивные функции у пожилых людей.
Ученые просили 162 здоровых человека в возрасте старше 60 лет заполнять регулярные анкеты, в которых оценивались когнитивные функции, общее настроение и социальная активность участников, сообщает PLOS ONE.
Из них 106 человека пели в хоре, а 56 — составляли контрольную группу.
Также ученые сформировали из некоторых участников подгруппу для нейропсихологического исследования, в котором изучались различные области когнитивного функционирования.
Результаты показали, что пожилые люди, которые были членами хора, обладали лучшим общим состоянием здоровья, большей социальной активностью и вербальной гибкостью (что, по мнению ученых, отражает лучшую когнитивную гибкость).
Это деятельность, требующая разносторонней обработки информации, поскольку она сочетает в себе обработку различных сенсорных стимулов, двигательную функцию, связанную с производством голоса и управлением, лингвистический вывод, обучение и запоминание мелодий и текстов песен, а также эмоции, вызываемые спетыми произведениями, — пишут исследователи.