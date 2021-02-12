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Ракурс
Детектива по делу Татарова и директора НАБУ вызвали на допрос. Фото: news.liga.net/

Детектива по делу Татарова и директора НАБУ вызвали на допрос (ДОКУМЕНТ)

12 фев 2021, 22:46
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Офис генпрокурора вызвал на допрос директора НАБУ Артема Сытника, старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна и начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского, чтобы забрать у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Допрос, который запланирован на 15 февраля, будут проводить заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко и прокурор Юрий Розанов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и управляют НАБУ, Татаров решил изобразить конфликт интересов по делу и забрать под этим предлогом дело в НАБУ, — написал журналист, пояснив, что по закону они не могут быть одновременно и процессуальной стороной, и свидетелем по делу.

Также Бутусов написал, что Симоненко тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым — бывшим первым заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича.

Детектива по делу Татарова и директора НАБУ вызвали на допрос. Источник: Facebook


Детектива по делу Татарова и директора НАБУ вызвали на допрос. Источник: Facebook

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в третий раз обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с постановлением о том, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова должны расследовать они.

Источник: Ракурс


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