Детектива у справі Татарова та директора НАБУ викликали на допит. Фото: news.liga.net/

https://racurs.ua/ua/n150378-detektyva-u-spravi-tatarova-ta-dyrektora-nabu-vyklykaly-na-dopyt-dokument.html

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Офіс генпрокурора викликав на допит директора НАБУ Артема Ситника, старшого детектива НАБУ Руслана Габрієляна і начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського, аби забрати у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Допит, який запланований на 15 лютого, будуть проводити заступник генерального прокурора Олексій Симоненко і прокурор Юрій Розанов. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Викликаючи в якості свідків керівників, який ведуть розслідування та управляють НАБУ, Татаров вирішив зобразити конфлікт інтересів у справі та забрати під цим приводом справу у НАБУ, — написав журналіст, пояснивши, що згідно із законом вони не можуть бути одночасно і процесуальною стороною, і свідком у справі.

Також Бутусов запевнив, що Симоненко тісно пов’язаний з Татаровим та Андрієм Портновим — колишнім першим заступником голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) втретє звернулися до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з постановою про те, що справу заступника глави Офісу президента Олега Татарова мають розслідувати вони.