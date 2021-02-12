Слово «Росія» заборонили на чемпіонаті світу з біатлону — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n150377-slovo-rosiya-zaboronyly-na-chempionati-svitu-z-biatlonu-podrobyci.htmlРакурс
Російські спортсмени змушені виступати під абревіатурою RBU на чемпіонаті світу, а слово «Росія» опинилося під забороною, розповів генеральний секретар Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Ніклас Карлссон.
Інтерпретація правил може бути різною, але ми просто дотримуємося рішення Спортивного арбітражного суду. Згідно з нашим розумінням рішення, Росія не може бути згадана, що означає виступ спортсменів у нейтральному статусі. Саме тому ми вирішили використовувати скорочену назву RBU, — пояснив Карлссон, пише championat.com.
Також він зазначив, що інші міжнародні федерації можуть виконувати рішення інакше.
Тим часом Спілка біатлоністів Росії (СБР) висловила незгоду з обмеженням на використання під час чемпіонату світу її офіційної назви та кольорового логотипа в модифікованому вигляді — без зображення державного прапора Росії.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив спортсменам РФ впродовж двох наступних років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором Росії.