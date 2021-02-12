«Слуга народу» «засвітився» на зборах Лукашенка в Мінську

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Нардеп від «Слуги народу» Євгеній Шевченко відвідав Всебілоруські народні збори, на яких Олександр Лукашенко розповідав про «заколоти» в Білорусі.

Євгеній Шевченко опублікував на своїй сторінці в Facebook фото і відео з з’їзду, на якому всі демонстрували підтримку діючої в Білорусі влади.

На зборах також був лідер забороненої в Україні «Комуністичної партії» Петро Симоненко.

Традиційні збори проводяться у Мінські раз на п’ять років. На нинішніх Олександр Лукашенко більше говорив не про економіку, а про політичну ситуацію в Білорусі.

Президент критикував дії опозиціонерів і стверджував, що нікому «не віддасть країну».

У керівництві фракції «Слуга народу» заявляють, що їхній соратник Євгеній Шевченко був зборах як приватна особа і не мав представницьких функцій.

Партія дотримується думки, як і МЗС, і загалом українська влада, що ми не визнаємо вибори, які відбулися в Білорусі. Але Євген Шевченко там був як людина… Ми ж не закрили кордон із Білоруссю і туди можна їздити українським громадянам, — сказала заступниця очільника депутатської фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук в коментарі «Українській правді».



Як відомо, Україна не визнає результатів виборів президента Білорусі 2020 року.

Нагадаємо, Євгеній Шевченко вже відвідував Білорусь у грудні 2020 року — він висловлював підтримку режиму Лукашенка.