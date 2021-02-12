«Слуга народа» «засветился» на собрании Лукашенко в Минске

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Ракурс

Нардеп от «Слуги народа» Евгений Шевченко посетил Всебелорусское народное собрание, на котором Александр Лукашенко рассказывал о «заколотах» в Беларуси.

Евгений Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook (Фейсбук) фото и видео съезда, на котором все демонстрировали поддержку действующей в Беларуси власти.

На собрании также был лидер запрещенной в Украине «Коммунистической партии» Петр Симоненко.

Традиционные сборы проводятся в Минские раз в пять лет. На нынешних Александр Лукашенко больше говорил не об экономике, а о политической ситуации в Беларуси.

Президент критиковал действия оппозиционеров и утверждал, что никому «не отдаст страну».

В руководстве фракции «Слуга народа» заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на собрании как частное лицо и не имел представительских функций.

Фракция придерживается мнения, как и МИД, и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек… Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам, — сказала заместитель руководителя депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии «Украинской правде».



Как известно, Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.

Напомним, Евгений Шевченко уже посещал Беларусь в декабре 2020 года — он выражал поддержку режиму Лукашенко.