Зеленский созывает заседание СНБО – названа дата. Фото: УП

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Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой. Часть вопросов рассмотрят в закрытом режиме, говорится в сообщении СНБО.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме, — сообщают в Совете национальной безопасности и обороны.

Напомним, СНБО 2 февраля приняла решение о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.