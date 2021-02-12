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Зеленский созывает заседание СНБО – названа дата. Фото: УП
Зеленский созывает заседание СНБО — названа датаhttps://racurs.ua/n150375-zelenskiy-sozyvaet-zasedanie-snbo-nazvana-data.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой. Часть вопросов рассмотрят в закрытом режиме, говорится в сообщении СНБО.
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме, — сообщают в Совете национальной безопасности и обороны.
Напомним, СНБО 2 февраля приняла решение о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
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