Зеленський скликає РНБО – назвали дату. Фото: УП

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Президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Засідання проведуть 19 лютого в приміщенні Офісу президента на Банковій. Частину питань розглянуть у закритому режимі, йдеться у повідомленні РНБО.

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО. На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі, — повідомляють у Раді національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, РНБО 2 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука — «112 Україна», NewsOne та ZIK.