Слово «Россия» запретили на чемпионате мира по биатлону – подробности. Фото: championat.com

https://racurs.ua/n150377-slovo-rossiya-zapretili-na-chempionate-mira-po-biatlonu-podrobnosti.html

Ракурс

Российские спортсмены вынуждены выступать под аббревиатурой RBU на чемпионате мира, а слово «Россия» оказалось под запретом, рассказал генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон.

Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенным решениям Спортивного арбитражного суда. Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU, — объяснил Карлссон, пишет championat.com.

Также он сообщил, что другие международные федерации могут исполнять решение иначе.

Тем временем Союз биатлонистов России (СБР) выразил несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам РФ в течение двух следующих лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России.