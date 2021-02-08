НАБУ продовжує листуватися з Венедіктовою щодо справи Татарова. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n150115-nabu-prodovjuie-lystuvatysya-z-venediktovou-schodo-spravy-tatarova-dokument.html

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Справу Татарова втретє намагається повернути Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) знову звернулися до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з постановою про те, що справу заступника глави Офісу президента Олега Татарова мають розслідувати вони. Відповідну постанову до Офісу генпрокурора надіслано 8 лютого.

У НАБУ пояснили, що зміна підозри екс-нардепу Максиму Микитасю не впливає на те, що детективи не мають розслідувати цю справу.

За словами прес-служби, розслідувати справу за зміненою підозрою за ст. 384 ККУ має той орган, який розслідував провадження, від якого походить справа.

Оскільки експертиза, за результатами проведення якої видано завідомо неправдивий висновок експерта, здійснювалася у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, саме Національне бюро є належним органом досудового розслідування, навіть після зміни правової кваліфікації діяння з ч. 3 ст. 369 на ч. 2 ст. 384 КК України, — заявили у відомстві.

Раніше заступник генпрокурора Олексій Симоненко забрав у НАБУ справ Татарова і передав її до Служби безпеки України. Водночас САП подала скаргу на таке рішення і апеляційна палата ВАКС її розглядає.

Нагадаємо, НАБУ і САП заочно повідомили Татарову про підозру — йому направили повістку про виклик до НАБУ, за якою він з’явився та одержав підозру особисто.

Пізніше НАБУ і САП подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову у вигляді тримання під вартою з альтернативою 10 млн грн застави.